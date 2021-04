Três estabelecimentos são autuados em Tamoios

Três estabelecimentos comerciais foram autuados em Tamoios na manhã de ontem. Dentre eles, uma rede varejista localizada no shopping local, em Unamar.

A empresa, que já havia sido orientada no dia anterior, foi autuada por equipes da Prefeitura por descumprimento das medidas de combate à Covid-19.

Após diversas denúncias de aglomeração, o estabelecimento foi notificado, e a partir da atuação das equipes de fiscalização, funcionários da loja demarcaram o chão com fitas e passaram a permitir a entrada a cada dez clientes.

Ainda em Tamoios, com o objetivo de ampliar as áreas destinadas à circulação de pedestres, as equipes lavraram mais dois autos de infração em locais que utilizavam calçadas de forma irregular, e que já haviam sido notificados anteriormente. Na Avenida Independência, um mini-mercado foi multado por uso indevido do solo, e uma loja de materiais de construção foi autuada pelo mesmo motivo, além de realizar propaganda irregular.