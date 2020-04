Três jovens do Rio somem a caminho de Cabo Frio

Vinicius Cascardo da Silva, de 33 anos, está desaparecido desde o dia 01.

De acordo com Fátima, mãe de Vinicius, ele saiu do Rio rumo a Cabo Frio com um casal: Samuel Morais e Barbara Corrêa Rocha, que também estão desaparecidos.



“Eles passaram na ponte Rio Niterói às 19h27, num carro Honda Civic cinza, placa DOT 7544, conforme câmeras, passaram na Rodovia RJ-106, na altura de Araruama às 21h04. Troquei mensagem com ele via Whatsapp as 21h36, depois disso não temos mais notícias. Se puderem compartilhar, agradeço. Juntos somos mais fortes”, disse a mãe.