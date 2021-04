Trilha ecológica está aberta ao público em Cabo Frio

Já está aberta para visitação do público um dos sete trechos da Trans Cabo Frio, a primeira trilha da região a integrar o Circuito Brasileiro de Trilhas de Longo Percurso no Brasil. A inauguração aconteceu neste domingo (18) em comemoração aos 10 anos de criação do Parque Estadual da Costa do Sol Anita Mureb.

O prefeito José Bonifácio participou da programação ao lado do secretário de Turismo, Esporte e Lazer, Carlos Cunha, e do secretário de Meio Ambiente e Saneamento, Juarez Lopes.

O projeto total tem cerca de 53 Km, começando no limite com Arraial do Cabo e terminando no limite com Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. O trecho inaugurado tem cerca de 7 Km, começando na Ogiva, ao lado do Hotel Porto Veleiro, e segue pela Praia Brava, Ponta do Chapéu e Caverna dos Escravos. No meio caminho há ainda a opção de acessar a trilha do Farol da Lajinha.

O secretário Municipal de Turismo em Cabo Frio, Carlos Cunha, frisa que o investimento em ecoturismo é uma das prioridades do atual governo cabo-friense. E que a criação da Trans Cabo Frio reforça a intenção da cidade em ter novos atrativos ecológicos e sustentáveis.

“Essa trilha de longo percurso compõe o que chamamos de corredor litorâneo de Cabo Frio. A ideia é possibilitar aos usuários um contato direto com a natureza de forma consciente, fortalecendo o município como destino para o ecoturismo”, explicou Carlos.

Ele lembrou, ainda, que outro objetivo da trilha de longo percurso é propor ao trilheiro uma meta continuada, de forma que ele permaneça na cidade até completar todo o percurso, ou que estimule o retorno para conclusão do trajeto em outra ocasião.

“Desta forma, fomentamos a geração de trabalho e renda através da cadeia de serviços que os trilheiros utilizam como hospedagem, transporte, alimentação e guiamento especializado”, concluiu.