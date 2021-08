Turismo realiza visita técnica na Casa das Estátuas em Arraial do Cabo

Nesta semana, a equipe técnica da Secretaria de Turismo de Arraial do Cabo realizou, em conjunto com a Superintendência de Cultura da cidade, uma visita técnica na Casa das Estátuas, no distrito de Monte Alto. A equipe esteve no local na última terça-feira (24) e o objetivo é firmar parceria para reabrir o local que, durante a pandemia, ficou fechado devido a falta de recursos para manutenção.

Durante a visita foi feito um levantamento das principais necessidades do espaço com o intuito de buscar a captação de recursos por meio da Secretaria. A Casa das Estátuas faz parte da cultura de Arraial do Cabo e conta com uma coleção de figuras de animais, todas feitas em concreto. Todas as obras de arte do local são de autoria do morador Andrelino, artista autodidata, que faleceu em novembro de 2014.⠀⠀⠀⠀⠀

A Casa das Estátuas é um importante equipamento cultural, artístico e de grande relevância para o turismo local. Com forte cunho educacional, recebe visitas de escolas e centros educacionais de toda a região.