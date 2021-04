Turistas falsificam documento para entrar em Cabo Frio e vai responder por crime

Após denúncias de perturbação do sossego público, equipes da Prefeitura de Cabo Frio e da Polícia Militar estiveram, no início da noite deste sábado (3), em uma casa na Rua Major Belegard, no bairro do São Bento, e flagraram turistas que tinham alugado o imóvel de forma irregular. Os responsáveis foram para a delegacia e poderão responder por falsificação de documento.

Além do desrespeito à vizinhança, no momento da autuação as equipes descobriram que as dez pessoas, provenientes do Rio de Janeiro, ultrapassaram a barreira sanitária com um comprovante de residência falsificado.

De acordo o Decreto Municipal Nº 6.475, publicado em 15 de março, o aluguel de casas e apartamentos por temporada está proibido como medida de controle da pandemia do coronavírus.

Os turistas foram até a 126ª DP para esclarecimentos e o locatário será autuado por promover festa. A ação contou com apoio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) e do 25º Batalhão de Polícia Militar.