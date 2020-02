Última reunião sobre a Bilhetagem Eletrônica de Arraial do Cabo acontece na segunda-feira (10)

Na próxima segunda-feira (10), às 18h, o Grupo Especial de Trabalho se reúne na Casa do Educador, no prédio do antigo cinema, para o último encontro de discussão do projeto sobre a implementação do bilhete eletrônico para passeios náuticos. Representantes de órgãos relacionados aos barqueiros e pescadores, donos de embarcações de turismo ou pesca e demais interessados estão convidados a comparecer a reunião, que se dá a fim de reunir ideias e opiniões para que se chegue a um projeto benéfico para sua maioria.

A discussão sobre as regras da bilhetagem eletrônica é uma sugestão do Ministério Público que solicitou modificações no projeto de lei apresentado anteriormente e também a pedido da classe envolvida. O projeto será apresentado a toda população em Audiência Pública, marcada para dia 02/03, também às 18h, com local a definir.