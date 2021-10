Último fim de semana do Degusta Búzios (29,30,31) será sem máscara

Com base no crescente número de habitantes imunizados contra a Covid 19 , o prefeito Alexandre Martins assinou nesta quarta-feira o decreto que retira a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção respiratória em espaços abertos.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Búzios, o município já alcançou 100% do público-alvo estipulado pela Anvisa. Mais de 30.677 pessoas já receberam no mínimo a primeira dose do imunizante.

Mais de 80 bares e restaurantes participam do evento com opções exclusivas, criadas especialmente para o festival . As barracas são padronizadas e estão distribuídas pelas ruas do centro e Praça dos Ossos .

Como nas edições anteriores os pratos têm preço fixo; custam R$28,00 e as sobremesas R$22,00. O Degusta Búzios, que começou no dia 15 vem seguindo todos os protocolos de segurança contra a Covid 19.

A comunidade buziana já comemora o sucesso das duas primeiras semanas . De acordo com os organizadores mais de 30 mil pratos foram vendidos.

“ O evento marca a retomada econômica do balneário e inaugura uma agenda cultural de eventos no município “, afirma o secretário de Cultura Luiz Romano.

Quem esteve em Búzios nos dois últimos fins de semana encontrou um cenário que há muito tempo não se via. Boa gastronomia, apresentações artísticas, atividades para crianças e muita gente feliz.

“Maravilhoso, desde o comecinho dele já era maravilhoso. Eu tô feliz de ter voltado, pensei que não fosse ter esse ano” . Afirmou a turista Fabíola de Moura.

A Prefeitura de Búzios e a Associação Comercial de Búzios também se preocuparam com o meio ambiente. As embalagens são biodegradáveis ou reutilizáveis.

E para dar mais conforto ao público, vários lounges estão espalhados pelo evento .

SERVIÇO:

Degusta Búzios 2021

Datas: 29,30 e 31 de outubro

Locais e horários:

Rua das Pedras, Rua Manoel Turíbio de Farias, Orla Bardot e Praça do Centro

Sextas e sábados, das 18h às 24h

Domingos, das 16h às 22h

Praça dos Ossos

Sábados, das 16h às 24h

Domingos, das 14h às 24h