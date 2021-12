Unidade especializada à saúde travestis e transexuais de Cabo Frio

Nesta quarta-feira (29) será inaugurada uma unidade de saúde especializada na atenção à população de travestis e transexuais de Cabo Frio. O novo serviço vai colaborar para a inserção destes grupos nos atendimentos de saúde pública.

O ambulatório ficará localizado na Rua Leonor Fonseca da Costa, s/n, no bairro Porto do Carro, com uma equipe multidisciplinar para atendimento aos pacientes. A equipe da Superintendência de Políticas Públicas LGBTI+ também vai auxiliar nos casos mais complexos, junto à equipe técnica do ambulatório.

Para o secretário de Saúde, Felipe Fernandes, o objetivo é reforçar a reestruturação da Atenção Básica, colaborando para legitimar as necessidades e especificidades de cada população, promovendo ainda a luta contra o preconceito.

O ambulatório será inaugurado às 14h, e funcionará de segunda a quarta-feira, das 8h às 17h. Para ser atendido, basta se dirigir ao local.