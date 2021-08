Unidades de Saúde de Cabo Frio recebem certificação do Cremerj

Cabo Frio garantiu, nesta segunda-feira (9), a certidão de regularidade da inscrição no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) para mais duas unidades de saúde. A partir de agora, o Hospital São José Operário, no bairro São Cristóvão, e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Parque Burle, estão certificados pelo Conselho.

As duas unidades estavam irregulares há cerca de quatro anos. A última atualização do Hospital São José Operário ocorreu no final de 2017, e da UPA do Parque Burle foi em 2018. O documento do Hospital é válido até o dia 2 de outubro de 2022, e da UPA até 17 de agosto de 2022, desde que não haja alteração nos dados cadastrais.

De acordo com a Secretaria de Saúde de Cabo Frio, as mudanças garantem a segurança dos múltiplos setores administrativos. Isso porque o documento de regularidade indica a comprovação da legalização em vários requisitos exigidos pelo Cremerj.

Para garantir a certificação, por exemplo, as unidades precisaram implantar comissões ativas de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), de Óbitos e de Controle de Prontuários, além de atualizar o corpo clínico e de funcionários. Também foi preciso instituir médicos responsáveis por cada segmento nas unidades para acompanhamento constante dos processos.

HOSPITAL DA MULHER FOI CERTIFICADO EM ABRIL

Além do Hospital São José Operário, e da UPA do Parque Burle, em abril deste ano o Hospital Municipal da Mulher (HMM), em Cabo Frio, também recebeu a certidão de regularidade da inscrição da unidade no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj). O hospital é inscrito no órgão desde abril de 2004, mas esta é a primeira vez que a unidade está totalmente regularizada. O documento é válido até 8 de abril de 2022, desde que não haja alteração nos dados cadastrais.

As certificações são resultado da atuação do atual governo municipal, através da Secretaria de Saúde, que busca regularizar toda infraestrutura do município junto aos órgãos fiscalizadores até o fim do ano.

“Garantir a certificação das nossas unidades de saúde é o resultado das ações que estamos realizando para melhoria contínua nos serviços prestados para a população. A regularização demonstra que estamos dentro das normas, e fazendo constantemente a manutenção e o controle das atividades realizadas no atendimento”, disse o secretário de Saúde, Felipe Fernandes.