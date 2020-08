Unidades de Saúde de São Pedro da Aldeia recebem melhorias

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia vem investindo na manutenção e conservação de suas unidades de saúde. Nos postos dos bairros Poço Fundo e Porto da Aldeia, já foi concluída a nova pintura dos prédios. Os atendimentos não foram interrompidos e as melhorias foram realizadas com as equipes trabalhando em expediente normal.

De acordo com a secretária de Saúde, Francislene Casemiro, nesse momento de pandemia do coronavírus, é importante que o município tenha espaços que colaborem e reforcem com os cuidados preventivos, como locais arejados e sem aglomeração.

“Estamos investindo em melhorias na infraestrutura das unidades, oferecendo melhor condição de trabalho para os profissionais e também para a população é atendida nos postos”, reforça.

UNIDADES ATENDIDAS

As unidades de saúde do Baixo Grande e Ponta do Ambrósio, Departamento de Doenças Infecto-Parasitárias (DIP), Pronto-socorro Municipal, Policlínica Municipal, Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA), Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) já foram contempladas com diversas ações de manutenção. Entre elas estão, pintura, reforma, ampliação, ações de paisagismo, alvenaria e reparos elétricos. A Unidade de Saúde do Recanto das Orquídeas está sendo ampliada e, em breve, estará à disposição dos moradores.