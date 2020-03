Unidades de Saúde de Tamoios, em Cabo Frio, passam por vistoria

As unidades de saúde de Tamoios receberam nesta quarta-feira (11) uma vistoria técnica e de avaliação quanto ao atendimento à população. O secretário de Saúde, Iranildo Campos, ouviu reivindicações dos servidores e transmitiu ainda orientações para contribuir com a qualidade e melhoria dos serviços prestados aos pacientes.

O Hospital de Tamoios foi o primeiro local a ser visitado onde pacientes foram ouvidos. Outras unidades vistoriadas foram o PAM de Santo Antônio e os PSFs dos bairros Samburá e Unamar.

“Estamos anotando tudo para providenciar o mais rápido possível os reparos e o envio de equipamentos para melhorar o atendimento para a população”, declarou Iranildo.

As obras da UPA de Tamoios estão bem adiantadas e segundo o planejamento da construtora a unidade ficará pronta até o fim da primeira quinzena de abril. A reinauguração representa um importante avanço no atendimento prestado pelo município.

“Além da UPA, muito em breve vamos inaugurar um Centro de Reabilitação com fisioterapia, fonoaudióloga e outras especialidades no bairro Aquárius que vai atender aos moradores de Tamoios. Além disso, vamos contratar mais médicos para suprir a necessidade de especialidades do distrito. Saio com a certeza que teremos que movimentar algumas pedras para alcançar o que desejamos, pois esta é a missão que foi me dada pelo prefeito de Cabo Frio Dr. Adriano Moreno”, concluiu o secretário de Saúde.