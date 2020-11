A Estácio quer fazer parte deste momento tão importante e apoiá-los nessa decisão que fará toda diferença no futuro.

O evento será transmitido pela plataforma Microsoft Teams, no dia 23 de novembro. O link de acesso será enviado para as pessoas que se inscreverem até às 12:00 do dia 22 de novembro. A inscrição para participação deverá ser através do link: www.bit.ly/feiraprofissoes1 ou aqui comigo pelo WhatsApp.

Participe deste evento que irá te ajudar a decidir pela profissão dos seus sonhos!