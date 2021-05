Universidade Veiga de Almeida oferece fisioterapia pulmonar gratuita a pacientes que tiveram Covid-19

A Universidade Veiga de Almeida (UVA), em Cabo Frio, está oferecendo fisioterapia pulmonar gratuita a pacientes que tiveram Covid-19 e permaneceram com sequelas da doença, como cansaço extremo, dificuldade de respirar, de realizar atividades rotineiras, insônia por insuficiência respiratória, entre outras.

A reabilitação pode ser feita on-line ou presencialmente. A universidade explica que na modalidade virtual os atendimentos são direcionados a quem teve alta em até seis semanas. Já aqueles que tiveram alta há mais de seis semanas e que continuam com as sequelas, o tratamento indicado é o presencial, na clínica-escola do Campus Cabo Frio.

Como se inscrever?

CONSULTA ON-LINE

Indicada para quem teve alta em até seis semanas.

As inscrições são feitas pelo e-mail comunicacaoinstitucional@uva.br. No corpo do e-mail a pessoa deve enviar os seguintes dados:

Nome Idade De onde é O que está sentindo Há quanto tempo teve alta da Covid-19

CONSULTA PRESENCIAL

Indicada para quem teve alta há mais de seis semanas.

É preciso agendar pelo telefone (22) 2640-1600, ramal 1666.

Local: Clinica-escola do Campus Cabo Frio, Estrada Perynas, s/n.