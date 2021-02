USF de Arraial do Cabo cadastram população no SUS

As Unidades de Saúde da Família (USF) do Município de Arraial do Cabo estão cadastrando a população no SUS.



Mas não é necessário ir até a Unidade. Devido à pandemia do novo coronavírus, agentes de saúde da Prefeitura estão indo às residências.



O morador que não receber a visita dos profissionais deverá comunicar a USF do bairro.



O cadastrado passa a ser vinculado no Ministério da Saúde e garante atendimento nos postos.



As USF oferecem os seguintes serviços: médico, odontológico, coleta de sangue, sala de vacina e curativo, que é com atendimento domiciliar.