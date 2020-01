Vacina pentavalente estará disponível em cinco postos de Arraial do Cabo, a partir da próxima quinta-feira

A vacina pentavalente estará sendo aplicada em cinco postos de saúde de Arraial do Cabo, a partir da próxima quinta-feira (23). Segundo a Secretaria de Saúde, 210 novas doses vão estar disponíveis no município. A vacinação que teria início na segunda-feira (19), precisou ser adiada devido ao atraso na entrega. As crianças devem tomar três doses da vacina: aos 2, aos 4 e aos 6 meses de vida. Para realizar a imunização os responsáveis devem levar a carteira de vacinação e cartão do SUS.



Desde o ano passado, o abastecimento da imunização ficou comprometido em todo o Brasil. A falta da vacina foi motivada por um desabastecimento, logo após reprovação do controle de qualidade por parte da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). As novas remessas chegam ao município ainda com o número reduzido.



A vacina pentavalente é a combinação de cinco vacinas individuais em uma. O objetivo é proteger contra múltiplas doenças ao mesmo tempo. Desde 2012, o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, oferta a vacina pelo Calendário Nacional de Vacinação.

Confira a lista e o endereço dos Postos de Saúde da Família, onde as vacinas estarão disponíveis:

PSF Canaã – Rua Almirante Tamandaré, n°286

PSF Monte Alto – Rua São Marcos, n°1

PSF Sabiá – Avenida Beija-flor, s/n°

PSF Figueira – Rua São Januário, s/n°

PSF Boa Vista – Alameda Boa Vista, s/nº