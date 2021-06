Vacinação antirrábica itinerante de São Pedro da Aldeia estará no bairro Boa Vista nesta quinta-feira

São Pedro da Aldeia segue com a imunização de cães e gatos contra a raiva por meio de equipes fixas e itinerantes em diversas localidades do município. Nesta quinta-feira (10), os agentes estarão no bairro Boa Vista, na Estrada dos Quaiquicas, a partir das 9h30. A ação tem previsão de término às 12h. Cerca de 1.600 doses da vacina já foram aplicadas durante as ações realizadas pela Vigilância Sanitária e pela Secretaria de Agricultura, com o apoio da Emater-Rio.

As equipes fixas se instalam em pontos estratégicos dos bairros mais afastados do centro da cidade, como praças e locais mais movimentados.

Para os moradores da região central, as doses são disponibilizadas na sede da Vigilância Sanitária, localizada na Rua Eurico Coelho, nº 278, no Centro. A aplicação também pode ser agendada. Para evitar a disseminação da Covid-19, os tutores dos animais devem seguir os critérios de prevenção ao vírus, utilizando máscaras faciais e respeitando o distanciamento social.

Raiva animal

A raiva canina e felina é uma doença viral, incurável e fatal, transmissível a seres humanos por meio da mordida dos animais domésticos. No meio rural, a transmissão também se dá pela mordida do morcego hematófago, que se alimenta de sangue.

De acordo com a Secretaria de Agricultura, não há incidência de raiva animal em São Pedro da Aldeia. A vacinação é o único meio de prevenção à doença, por isso a importância da imunização animal em massa.