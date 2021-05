Vacinação contra a Covid acontece nesta terça em três lugares de São Pedro da Aldeia

A vacinação contra a Covid-19 em São Pedro da Aldeia continua nesta terça-feira (25/05), das 8h às 12h, em três locais:

✔ E. Mz. Manoel Moraes da Silva, no Campo Redondo

✔ E. M. Profª Miriam Alves Guimarães, no Fluminense

✔ ESF Porto do Carro

Será necessária a apresentação de documentação pessoal com foto, cartão do SUS e comprovante de residência, além de comprovantes específicos. 📄

O público-alvo é composto por:

🔹 Pessoas com comorbidade, a partir de 18 anos

🔹 Pessoas com deficiência permanente, a partir de 18 anos

🔹 Pessoas com síndrome de down, a partir de 18 anos

🔹 Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), a partir de 18 anos

🔹 Gestantes com comorbidades, a partir de 18 anos (devem ser vacinadas com CoronaVac)

🔹 Puérperas com comorbidades, a partir de 18 anos

🔹 Portadores de HIV, a partir de 18 anos

🔹 Idosos com 60 anos ou mais

🔹 Profissionais de saúde atuantes e que residam no município

🔹 Moradores aptos a receberem a segunda dose (D2) da vacina

ℹ Confira as orientações da Secretaria Municipal de Saúde: https://pmspa.rj.gov.br/covid-19-comeca-a-vacinacao-de-pessoas-com-comorbidades-ou-deficiencia-acima-de-18-anos-nesta-segunda-feira-24/