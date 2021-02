Vacinação contra COVID-19 para acamados acima de 90 anos começa em Cabo Frio

Começou nesta sexta a vacinação dos idosos acamados acima de 90 anos em Cabo Frio. A aplicação de hoje marca o início da 2ª fase de vacinação na cidade. Os idosos são o grupo prioritário estabelecido pelo Ministério da Saúde nesta etapa.

As equipes da Secretaria de Saúde estão indo até as residências dos idosos acamados. Os primeiros a serem vacinados são moradores dos bairros São Cristóvão, Guarani, Centro, Novo Portinho, Vila Nova, São Bento, Braga, Jardim Excelsior e Jardim Flamboyant.

Idosos acamados que não tenham cobertura de ESF devem agendar a vacinação pelo e-mail acamadoscovid@cabofrio.rj.gov.br. No e-mail, é preciso informar o nome completo, a data de nascimento, o número do CPF, telefone e endereço completo com ponto de referência.

O cronograma da Secretaria Municipal de Saúde é de abrir a vacinação para os idosos acima de 90 anos a partir do dia 22 (segunda-feira). Para este grupo, a vacinação será feita em quatro polos: Escola Municipal Professor Edilson Duarte, no Jardim Caiçara; CIEP Hermes Barcellos, no Jardim Esperança; C.E.M Professora Marly Capp, em Unamar (Tamoios), e Ginásio Poliesportivo João Augusto Teixeira, em Santo Antônio (Tamoios).

A vacinação nos polos será mantida até o fim da imunização de todos os idosos acima de 60 anos, de acordo com a disponibilidade de vacinas que forem enviadas pelo Ministério da Saúde. Em Cabo Frio, o grupo de idosos acima de 60 anos é composto por 32.267 pessoas. A divisão por faixa etária estabelecida pelo Governo Federal é a seguinte:

pessoas de 90 anos ou mais (com prioridade para os acamados);

pessoas de 80 anos ou mais;

pessoas de 75 a 79 anos;

pessoas de 70 a 74 anos;

pessoas de 65 a 69 anos;

pessoas de 60 a 64 anos.

Além dos idosos, a Secretaria de Saúde continua com a aplicação da segunda dose para o grupo composto por por profissionais da saúde, idosos em asilos, pessoas com deficiência institucionalizadas e indígenas. Até o momento foram aplicadas 5.664 vacinas de primeira dose e 1.208 de segunda dose. O público total desta fase em Cabo Frio é de 7.196 indivíduos.