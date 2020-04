Nesta quarta-feira (1), o modelo drive thru, será no estacionamento do Shopping Park Lagos, no bairro Novo Portinho de 9h às 16h. Para receber a dose, é necessário apresentar um documento de identificação.

Pacientes acamados e que não possuem cadastro no sistema municipal de saúde poderão agendar visita de um agente de saúde e receber a dose em sua própria residência, sem necessidade de deslocamento.

Basta entrar em contato pelo telefone (22) 2646-2506, de segunda a sexta-feira de 9h às 17h.