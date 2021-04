Vacinação de idosos de 66 anos é antecipada em Cabo Frio para esta sexta

Para agilizar a imunização dos idosos contra a Covid-19, a Prefeitura de Cabo Frio antecipou o atendimento para a faixa etária de 66 anos

. Inicialmente marcada para a próxima semana, a vacinação acontecerá nesta sexta-feira (9), e com ampliação do horário, que passa a ser das 10h às 16h, tanto no sistema drive-thru como nos polos. Para tomar a vacina é necessário portar documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e comprovante de residência.

Esta semana começou a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 para idosos entre 69 e 67 anos. Nesta quinta-feira (8) a imunização é para quem tem 67 anos. No mesmo dia será aplicada a segunda dose para moradores de Cabo Frio com idade de 75 anos, que já tomaram a primeira dose da Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A vacinação acontecerá das 10h às 15h, no sistema drive-thru e nos polos.

Quem vai tomar a primeira dose deve apresentar documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência. Quem vai tomar a segunda, além desses documentos, também deve levar o cartão de vacina constando a data da primeira aplicação.