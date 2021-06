Vacinação de trabalhadores da Educação contra a Covid-19 será ampliada a partir desta segunda em São Pedro da Aldeia

A vacinação de profissionais da Educação contra a Covid-19 em São Pedro da Aldeia será ampliada a partir desta segunda-feira (7). Tanto os profissionais que moram na cidade quanto os que atuam poderão receber as doses.

A aplicação da vacina será dividida em ordem alfabética de acordo com as iniciais dos nomes. A imunização ocorrerá em três pontos da cidade, das 8h às 12h, até o dia 11 de junho. Os demais grupos prioritários já inseridos continuam na campanha de vacinação.

O grupo de profissionais da educação abrange os professores e funcionários de escolas públicas e privadas do ensino básico (creches, pré-escolas, Ensino Fundamental, Médio e EJA). No caso de trabalhadores do ensino profissionalizante, serão aceitos somente aqueles que estiverem vinculados ao Ensino Médio. Os servidores da Secretaria Municipal de Educação também terão acesso à vacina.

A imunização segue em pessoas com comorbidades ou com deficiência permanente acima de 18 anos, em idosos de 60 anos ou mais, trabalhadores portuários, profissionais de saúde atuantes e que morem no município e os cidadãos dentro do prazo para receberem a D2.

Confira o cronograma de vacinação

Dias 7 e 8 de junho – nome com iniciais entre as letras A e I

– nome com iniciais entre as letras A e I Dias 9 e 10 de junho – nome com iniciais entre as letras J e Q

– nome com iniciais entre as letras J e Q Dia 11 de junho – nome com iniciais entre as letras R e Z

Confira os locais de vacinação

O público que se encaixa na nova etapa da vacinação deve buscar um dos três pontos de imunização no município listados abaixo, das 8h ao meio-dia, até a sexta-feira (11).

Escola Municipal Professora Miriam Alves Guimarães, às margens da RJ-140, no bairro Fluminense;

Unidade de Saúde do bairro Porto do Carro, na Estrada do Alecrim, n° 388;

Escola Municipal Manoel Moraes da Silva, na Rua Silva Jardim, bairro Campo Redondo.

A Secretaria de Saúde ressalta que os cidadãos aptos a receberem a segunda dose do imunizante devem buscar atendimento somente na E. M. Professora Miriam Alves Guimarães. O prazo para D2 da Coronavac é de 14 a 28 dias após o recebimento da D1. Já para a Oxford/AstraZeneca, é a partir de 90 dias após o recebimento da primeira dose.