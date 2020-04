VacinAção em Casa nesta tarde de segunda-feira em Búzios

A Prefeitura de Búzios receberá mais vacinas contra a gripe, nesta tarde de segunda-feira, dia 13.

A campanha VacinAção em Casa será assim retomada, nos bairros de Manguinhos e Geribá.

Em seguida, a vacinação será realizada nos bairros do interior da península: no Centro, na Brava, na Vila Caranga, no Alto de Búzios e na Ferradura.

Estaremos atualizando as informações diariamente, com a progressão da campanha. Aproveitamos para pedir às pessoas que tem 60 anos ou mais e que morem nos bairros acima citados, que sinalizem suas casas com um objeto amarelo, bem visível, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação.