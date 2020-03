Vacinação nas casas dos idosos de Búzios começa hoje

Inicia hoje, dia 23, a vacinação dos idosos contra a gripe, que será realizada diretamente em casa, pela Saúde de Búzios. O prefeito, que também é médico, está à frente das equipes que estarão desde 8h, no bairro do Capão, vacinando todas as pessoas com 60 anos ou mais.

Durante a vacinação, os dados sobre essas pessoas serão recolhidos e/ou atualizados, permitindo uma melhor gestão deste grupo em futuras ações e campanhas de saúde. Todas as residências onde moram pessoas de 60 anos ou mais, que forem vacinadas contra a gripe, serão identificadas com um adesivo, que também permitirá um acesso mais fácil, caso seja organizada uma outra campanha, no futuro.