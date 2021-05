Vacinação no sistema drive-thuru em Cabo Frio passa a ser exclusivo para segunda dose da AstraZeneca

A Secretaria de Saúde alterou o público-alvo para vacinação no sistema drive-thru nesta semana. A nova organização no drive irá atender apenas idosos de 80 a 89 anos com a segunda dose da vacina AstraZeneca. Quem perdeu o prazo da aplicação também deve comparecer para se vacinar. Os dois pólos de drive-thru irão funcionar de terça (25) a sexta-feira (28), das 9h às 12h.

A segunda dose da vacina AstraZeneca também será aplicada nas unidades de saúde específicas para Covid-19, de terça (25) a quinta-feira (27), das 9h às 16h, e na sexta-feira (28) das 9h às 12h.

Caso a data marcada no cartão de vacinação seja em um fim de semana ou feriado, o morador deve se vacinar na semana seguinte à data agendada.

Para se vacinar com a segunda dose, o cidadão deve ter sido imunizado com a primeira dose em Cabo Frio e levar o documento oficial com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS, comprovante de residência e cartão de vacinação com a aplicação da primeira dose.