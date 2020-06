Vans de Búzios poderão operar com 80% de capacidade

A Prefeitura de Búzios informa que através do Decreto nº 1.443 de 25 de junho de 2020, as vans poderão operar com capacidade máxima de 80% da sua lotação, os hotéis e pousadas, devidamente regularizados estão autorizados a realizarem reservas da presente data para hospedagem futura, a partir do mês de agosto do corrente ano.

A partir deste decreto, as lojas de vestuário geral poderão realizar o atendimento presencialmente ao público, mediante os limites da Resolução nº 004 expedida pela Secretaria Municipal de Saúde. O decreto está disponível no Boletim Oficial n° 1.085, dos dias 23 de junho a 25 de junho de 2020.

Confira através do link: https://buzios.aexecutivo.com.br/jornal.php?id=816