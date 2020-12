Verba no valor de R$ 500 mil para Saúde de Arraial do Cabo é aprovada em Brasília

Recurso liberado através de emenda do Deputado Federal Gutemberg Reis deve entrar nos cofres do Município nos próximos dias

O Prefeito de Arraial do Cabo, Serginho Carvalho, recebeu, na tarde desta quinta-feira (17), a notícia sobre a aprovação de emenda orçamentária no valor de R$500 mil para a saúde. A verba foi intermediada pelo Deputado Federal Gutemberg Reis e deve entrar nos cofres da Prefeitura nos próximos dias.

O Município já deu início aos trâmites burocráticos junto à Procuradoria para efetivar o recebimento do recurso. De acordo com o Prefeito, essa verba será investida em contratação de pessoal e compra de insumos para o Hospital Geral de Arraial do Cabo, priorizando as medidas de combate à covid-19.

“Com apenas três dias à frente da Prefeitura e receber uma notícia maravilhosa dessa me deixou muito feliz. A nossa saúde encontra-se em um estado deplorável e com esse dinheiro vamos conseguir fazer com que o Hospital atenda a população de forma satisfatória”, disse Serginho.

Serginho também agradeceu ao Deputado por olhar pela cidade nesse momento difícil e também ao assessor do parlamentar, Mazinho Neto, que é morador de Arraial do Cabo e contribuiu com a liberação da emenda.