Vereador cobra atualização do Portal da Transparência da Prefeitura de São Pedro da Aldeia

O vereador Isaías do Escolar (PROS) subiu à tribuna durante a sessão ordinária desta terça-feira, dia 19, para cobrar atualização do Portal da Transparência no site da Prefeitura de São Pedro da Aldeia.

Em seu discurso, o parlamentar lembrou que com o retorno das atividades escolares, o serviço de transporte escolar já está em funcionamento, mas não há informações sobre a forma de contratação dessa empresa no portal, visto que o processo licitatório que tratava do assunto, mesmo após duas chamadas, não apareceram pretendentes. Sua fala obteve apoio dos demais vereadores.

Também foi aprovada em primeira votação o projeto de lei dos vereadores Jean Pierre (PODEMOS) e Mislene de André (SDD) que estabelece a obrigatoriedade de inserção de Código de Barras Bidimensional, QR Code, em todas as placas de obras públicas municipais em andamento para leitura por dispositivos

Com a ausência do Presidente da Casa, Vereador Denilson Guimarães (SDD), que foi a Capital do Estado, tratar de assuntos de interesse do Município, a sessão da Câmara

de São Pedro da Aldeia foi presidida por vice presidente Franklin da Escolinha (CIDADANIA).

A próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de São Pedro vai acontecer na próxima terça-feira (26) às 11h, aberta ao público.