Vereador de Búzios pede cópia de documento de Inea sobre elevatórias e Cem Braças

Através do Requerimento 10/2020, a Câmara Municipal de Búzios solicita ao prefeito que viabilize junto à secretaria competente: cópia do documento que foi enviado ao INEA ,pedindo autorização ou estudo para funcionamento da nova casa de bombas (elevatória) do bairro Cem Braças e a respectiva resposta do INEA.

Esse Requerimento é de autoria do vereador Dida Gabarito e foi aprovado na sessão de quinta-feira(28). O prazo para o Poder Executivo respondê-lo é de 30 dias, conforme a Lei Orgânica Municipal. (Acesse https://sapl.armacaodosbuzios.rj.leg.br/materia/918 )

“O bairro de Cem Braças sofre com pontos de alagamentos nos dias de chuva. Então é importante nós termos esse documento para saber a posição do INEA sobre a elevatória, que poderia resolver a questão desses alagamentos”, justificou Dida.