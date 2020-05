Vereador de Búzios pede instalação de tendas e cadeiras em frente à Caixa

Embora a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomende que se evite aglomerações para conter a propagação do novo coronavírus, a busca pelo auxílio emergencial – disponibilizado pelo Governo Federal -tem causado concentração de pessoas nas agências da Caixa Econômica Federal de todo Brasil.

Os cidadãos enfrentam longas filas, sem o distanciamento recomendado e nem todos utilizam máscaras de proteção.

A partir daí, o vereador Niltinho de Beloca sugere ao prefeito de Búzios, através de Indicação, que sejam colocadas tendas e cadeiras para atender essas pessoas.

“Quando a gente passa na Caixa vê muitas pessoas que vão buscar o seu auxílio emergencial, ficam aglomeradas e no sol. Eu fiz a indicação para que a prefeitura coloque tendas e cadeiras, além de uma equipe mantendo a higienização com álcool gel, o distanciamento adequado, distribuição de água e senha para atendimento. Em outras cidades isso já está sendo feito”, justificou Niltinho.

Parte da aglomeração dessas agências, entretanto, é causada por problemas ou dúvidas no uso do aplicativo da Caixa e a dificuldade no uso da internet por parte da população. Para resolver o problema, algumas prefeituras têm oferecido orientação com atendimento presencial aos cidadãos, dispondo de seus servidores. Em Búzios a orientação está sendo feita através de publicações sobre o assunto na página institucional, segundo a assessoria de comunicação da prefeitura.

Saiba Mais:

Indicação é uma sugestão que o vereador faz ao prefeito sobre medidas de interesse público que não são de competência do Legislativo. Depois de aprovada, a Indicação é encaminhada ao Poder Executivo, mas a sua execução não é uma obrigação legal.