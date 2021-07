Vereador de Cabo Frio Davi Souza assume Secretaria de Governo nesta terça

A partir desta terça-feira (6), a Secretaria de Governo de Cabo Frio tem um novo titular: o vereador licenciado Davi Souza, que foi nomeado nesta segunda-feira (5) como novo chefe da pasta. A publicação está disponível na edição nº 233 do Diário Oficial, no Portal da Transparência, no site da Prefeitura de Cabo Frio.

Através de suas redes sociais, Davi informou que a Secretaria Municipal de Governo manterá uma atuação baseada no diálogo, na transparência e no fortalecimento das políticas públicas da cidade que, segundo ele, são complementares, mas não funcionam sozinhas. Davi destacou que o desafio será mover a máquina pública com equilíbrio e um propósito de uma cidade melhor.

Vereador de primeiro mandato, Davi era líder do governo na Câmara Municipal de Cabo Frio. Para assumir como novo secretário de Governo, ele precisou se licenciar do legislativo municipal, substituindo Aquiles Barreto, que deixou o cargo para assumir a Secretaria de Integração Metropolitana da Prefeitura do Rio de Janeiro.