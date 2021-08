Vereador de Cabo Frio propõe Programa Permanente de Reforço Escolar

Na sessão ordinária desta terça-feira (10), vereador Josias da Swell (PL) utilizou a tribuna para discursar sobre o Projeto de Lei 222/2021. O documento cria o Programa Permanente de Reforço Escolar para os alunos matriculados nas unidades municipais de ensino.

O objetivo é diminuir o déficit de aprendizagem por conta da pandemia. Com a implantação do Programa, será possível mapear os alunos com menor rendimento escolar ou com maior número de faltas nas aulas remotas, identificar as principais dificuldades enfrentadas por eles e produzir conteúdo específico para o reforço escolar.

O projeto foi encaminhado para a análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).