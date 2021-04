Vereador de Cabo Frio solicita total de respiradores na cidade

O combate à Covid-19 foi mais uma vez assunto debatido pelos vereadores. Na sessão ordinária desta terça-feira (13), o vereador Vinícius Corrêa utilizou o tempo regimental para demonstrar preocupação com o número de respiradores que são utilizados em Cabo Frio.

Autor da Indicação 302/2021, ele solicita ao Executivo a utilização imediata do número total dos respiradores, com abertura de leitos de Unidade de Pacientes Graves (UPG) no Hospital Municipal Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança. O objetivo é assegurar tratamento essencial para salvar as vidas de pacientes infectados e em estado grave.

“Há exatamente um mês, foram retirados os respiradores do Hospital de Tamoios, já que a unidade está fechada, para que fossem utilizados na UPA do distrito e no Hospital do Jardim Esperança. A promessa era de abertura novos leitos para o tratamento da Covid-19 na tentativa de salvar vidas. Na semana passada, o secretário de Saúde informou que somente quatro estão sendo utilizados. A outra metade está parada e sem perspectiva de utilização. Volto a solicitar informações sobre estes equipamentos e que sejam imediatamente colocados em uso”, disse o parlamentar.

Ainda no assunto Covid-19, o vereador Leo Mendes colocou duas indicações em pauta. A primeira delas, a 293/2021, solicita a ampliação dos dias de vacinação contra a Covid-19 em Cabo Frio, que atualmente acontece de terça a quinta-feira. Já na 300/202, ele pede uma ampla e clara divulgação do calendário de imunização contra a doença, com a definição dos grupos prioritários.

“Tenho recebido inúmeras perguntas sobre a ordem de vacinação e os grupos prioritários que o município definiu, se está seguindo a resolução do Ministério da Saúde, se está seguindo o Calendário unificado do Governo do Estado, dentre outros questionamentos. É preciso que o município dê transparência a essas datas, critérios e grupos prioritários definidos. Quem vem após os idosos, por exemplo?”, questionou.

Parlamentares solicitam informações da alimentação de funcionários da Saúde

Os vereadores Roberto Jesus e Oseias trouxeram à sessão questionamentos sobre a qualidade da alimentação fornecida aos funcionários que trabalham nos hospitais da rede municipal de saúde. Dois requerimentos sobre o assunto foram colocados em pauta e aprovados por todos os presentes.

Por meio do requerimento 098/2021, o parlamentar Oseias solicita ao prefeito e ao secretário de saúde, informações sobre as empresas responsáveis pela alimentação dos funcionários que atuam nas upas e hospitais da rede pública, os contratos em vigor com os respectivos pagamentos e listagem da alimentação fornecida aos funcionários das upas nos últimos 10 dias.

O segundo requerimento é o 099/2021, de autoria do vereador Roberto Jesus. O documento solicita cópia do inteiro teor de todos os contratos de fornecimento de alimentação do município, inclusive de autarquias. A solicitação leva em conta que a administração pública deve pautar sua atuação no Princípio da Eficiência, buscando a prestação dos serviços públicos com qualidade.

Todos os requerimentos e indicações citadas foram aprovadas e serão encaminhados ao Executivo.