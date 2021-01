Vereador de Saquarema falece devido a complicações do COVID-19

O vereador Ivan Melo, eleito com 1629 votos, faleceu na madrugada desta quarta-feira, dia 13, devido a complicações do COVID-19.



Ivan estava internado há cerca de um mês e deixa esposa e três filhos.

A Prefeita Manoela Peres, no uso de suas atribuições, decretou luto oficial por 3 dias no município de Saquarema por conta do falecimento do vereador eleito Ivan da Silva Melo.

“Ivan, em vida, prestou grandes serviços ao Município de Saquarema, desempenhando por diversas vezes cargos e funções de grande relevância para a Administração Pública e, no último pleito, sendo eleito para a Câmara de Vereadores como o segundo mais votado”, disse Manoela, em nota.

O Decreto foi publicado considerando a relevância dos serviços prestados à toda comunidade e o legado de contribuição para o desenvolvimento de Saquarema. Tudo funcionará normalmente nos 3 dias de luto oficial.