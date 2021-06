Vereadores de Búzios alertam sobre a importância da doação de sangue

No mês em que se celebra o Junho Vermelho, os vereadores da Câmara Municipal de Búzios vestiram a camiseta para alertar sobre importância da doação de sangue.

O vereador Victor Santos – quem promoveu a iniciativa na sessão ordinária desta terça-feira(08)- também é o autor do Projeto de lei 15/2021, que cria o Junho Vermelho no município. O projeto – recém-aprovado na Câmara Municipal – prevê que o Poder Executivo promova anualmente no mês de junho ações que incentivem a doação de sangue e que conscientizem sobre sua importância, quando os bancos de sangue costumam registrar queda no estoque.

“Menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente: mais um motivo para destacar a importância da campanha do Junho Vermelho. (…) Doar sangue é doar vida.” defendeu o vereador Victor.

Em 14 de junho – Dia Mundial do Doador de Sangue – também será realizada palestra sobre o tema no plenário da Câmara Municipal de Búzios, com participação de representantes da Hemolagos e da Secretaria Municipal de Saúde. A palestra será transmitida ao vivo nos canais de comunicação do Legislativo, às 10 horas. A participação presencial terá limite de 30% das cadeiras do plenário.

A importância da doação de sangue

A doação de sangue é essencial para os atendimentos de urgência, as cirurgias complexas, o tratamento de doenças crônicas e ainda para as doenças oncológicas variadas, que precisam de transfusão com frequência. Ela é fundamental porque salva vidas.

Requisitos básicos para doar sangue

– Estar bem de saúde

– Ter entre 16 e 69 anos (jovens com 16 e 17 anos podem doar com autorização dos pais e / ou responsáveis legais)

– Pesar no mínimo 50 Kg

– Não estar em jejum.

– Evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação