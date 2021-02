Vereadores de Búzios sugerem melhorias na Saúde

Os vereadores da Câmara Municipal de Búzios apresentaram doze indicações na sessão legislativa desta terça-feira(09), das quais 5 são para melhorias na Saúde.

Essas indicações sugerem melhores acomodações para os condutores do Hospital Municipal Rodolfo Perissé (autor Aurelio Barros); o credenciamento de empresas privadas para prestação de serviços hospitalares (autor Raphael Braga); a implementação de um Centro Especializado em Hemodiálise e Diálise no município (autor Lorram); a aquisição de um aparelho de ultrassonografia para o Hospital Rodolfo Perissé e a ampliação da maternidade no hospital (autor Josué Pereira).

Também sugerem a construção de um espaço de lazer no bairro do Capão (autor Lorram e Aurelio Barros); a iluminação da Rua Dário Farias Gonçalves e Travessa Amélia Gonçalves na Rasa (autor Raphael Braga); reforma da praça Zé Paraíba em Cem Braças (autor Victor Santos); instalação de placas educativas, destinadas aos ciclistas e que seja elaborado um plano de manejo da área de proteção ambiental do Mangue de Pedra, bem como a construção/instalação de uma guarita para os Guardas Marítimos Ambientais no local (autor Niltinho de Beloca); estudo e implementação de um sistema de prevenção e combate a incêndio nas escolas municipais e que seja exigida a presença de um profissional habilitado e certificado em salvamento e primeiros socorros nas escunas e táxi náutico com capacidade igual ou superior a 30 passageiros (autor Rafael Aguiar).

As doze indicações foram aprovadas e serão encaminhadas ao prefeito.