Vereadores de Búzios vestem azul em apoio a Conscientização do Autismo

No dia 2 de abril é celebrado o Dia Municipal da Conscientização do Autismo, em referência à celebração mundial da data.

Na sessão legislativa de terça-feira (06/04), os vereadores da Câmara Municipal de Búzios vestiram a camiseta azul em apoio à campanha de conscientização do autismo para respeito e inclusão.

O vereador Aurélio Barros, quem promoveu a iniciativa, lembrou da Lei 1.624/21, de sua autoria, recém-aprovada na Casa Legislativa (lei publicada no BO 1.183, de 26 a 31 de março de 2021).

“A iluminação dos prédios públicos é só um ponto de partida para conscientização sobre o autismo. A lei não trata apenas só da iluminação, ela é mais abrangente”, disse.

Além de criar o dia no calendário do município, a lei prevê que o Poder Executivo promova anualmente no mês de abril eventos, campanhas e a iluminação de prédios públicos com a cor azul.