Vereadores de Cabo Frio acompanham visita do secretário estadual de Educação pela cidade

Os vereadores Thiago Vasconcelos e Josias da Swell estiveram no Segundo Distrito nesta segunda-feira (25), acompanhando o secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt. Na ocasião, foi anunciada a construção de uma escola de ensino médio.

O terreno onde será construída a unidade escolar foi avaliado pelo secretário. O prefeito José Bonifácio e a vice-prefeita Magdala Furtado também estiveram no local. Ainda na primeira quinzena de fevereiro, o Projeto de Lei para oficializar a cessão do terreno será encaminhado para a Câmara Municipal.

“Eu, que sou filho de educadora, sei o valor do ensino e fico muito feliz com o carinho do Executivo nesse segmento. Estaremos acompanhando de perto o desenrolar desse projeto, pois sabemos da necessidade do local. Nosso mandato é participativo”, disse o vereador Thiago Vasconcelos