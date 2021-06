Vereadores de São Pedro da Aldeia se reúnem com diretoria da Prolagos

Respeitando o protocolo do distanciamento social, devido à pandemia do Covid 19, os vereadores de São Pedro da Aldeia reuniram-se na tarde desta quarta-feira (09) com a diretoria da Prolagos com o objetivo de cobrar e fiscalizar os trabalhos executados pela concessionária de serviços públicos de água e saneamento, Estiveram presentes o presidente do Legislativo Denilson Guimarães (SDD) e os parlamentares Isaias do Escolar (PROS), Márcio Soares (PDT), Franklin da Escolinha (CID), Fernando Mistura (REP) , Jean Pierre (PODE), Chiquinho de Dona Chica (PP), Vitinho de Zé Maia (PL) e Chimbiu (SDD), além do diretor presidente da empresa Pedro Freitas e o diretor executivo José Carlos Almeida.

De acordo com o presidente da Câmara aldeense, Denilson Guimarães, o encontro serviu também para que os novos vereadores conhecessem mais de perto quais são e como funcionam os trabalhos da empresa, que por ser uma concessionária de serviços públicos, cujo trabalho de saneamento afeta diretamente a Lagoa de Araruama também tem de ser fiscalizada e cobrada pelo Legislativo

“Além do serviço de abastecimento de água, a Prolagos também cuida do saneamento e isso e algo que afeta profundamente o nosso maior patrimônio natural, que e a Lagoa de Araruama. Nossos olhos estarão voltados permanentemente para isso” disse o presidente.

A Prolagos é uma empresa concessionária de serviços públicos responsável pelo abastecimento de água e saneamento dos municípios de São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Armação dos Búzios e Iguaba Grande e de abastecimento de água em Arraial do Cabo. Após a reunião, o diretor presidente Pedro Freitas firmou compromisso com os parlamentares aldeenses em trazer melhorias nessas áreas, principalmente na questão da Lagoa.