Vereadores recebem Prefeito de Cabo Frio na Câmara

Os vereadores receberam nesta terça-feira (5) o prefeito José Bonifácio para um café da manhã. O bate papo aconteceu no gabinete da presidência e teve início às 9h. Ele também participou da sessão ordinária, em que foi aberta a 16ª legislatura, que compreende os anos de 2021 a 2024.

Bonifácio e a vice-prefeita, Magdala Furtado, foram convidados pelo presidente da casa, Miguel Alencar (DEM), para compor a mesa. Miguel Alencar agradeceu a presença do chefe do e reafirmou a importância do alinhamento das ideias para o desenvolvimento do município.

“A casa legislativa estará sempre apoiando e caminhando com o Executivo pois temos um objetivo único que é a melhoria e desenvolvimento da nossa cidade”, disse o presidente Miguel Alencar.

Em seguida, foi feita a leitura e apreciação das atas de posse e apreciação das atas de posse e eleição da mesa diretora. Na mesma sessão foi feita a votação dos membros das sete comissões técnicas permanentes. Saiba quem são:

Comissão de Constituição e Justiça:

Leonardo Mendes de Abrantes (DC);

Luís Geraldo Simas de Azevedo (REPUBLICANOS);

Thiago Vasconcelos Leite Pinheiro (AVANTE);

João Roberto de Jesus da Silva (MBD);

Rodolfo Aguiar de Faria (SOLIDARIEDADE);

Vinícius Caetano Corrêa (PP);

Davi dos Santos Souza (PDT).

Comissão de Finanças, Orçamento e Alienação:

Josias Rocha Medeiros (PL);

Alexandra dos Santos Codeço (REPUBLICANOS);

João Roberto de Jesus da Silva (MDB);

Leonardo Mendes de Abrantes (DC);

Douglas Serafim Felizardo (AVANTE);

Davi dos Santos Souza (PDT);

Vanderson de Sant Ana Rodrigues (PTB).

Comissão de Políticas Públicas:

Douglas Serafim Felizardo (AVANTE);

Caroline Midori da Costa Silva (DC);

Alexandre Marques Cordeiro (DEM);

Davi dos Santos Souza (PDT);

Adeir Novaes (REPUBLICANOS);

Jean Carlos Corrêa Estevão (PL);

Rodolfo Aguiar de Faria (SOLIDARIEDADE).

Comissão de Tutela Coletiva:

Vinícius Caetano Corrêa (PP);

Vanderson de Sant Ana Rodrigues (PTB);

Rodolfo Aguiar de Faria (SOLIDARIEDADE);

Alexandre Marques Cordeiro (DEM);

Josias Rocha Medeiros (PL);

Alexandra dos Santos Codeço (REPUBLICANOS);

Leonardo Mendes de Abrantes (DC).

Comissão de Direitos Humanos:

Vanderson de Sant Ana Rodrigues (PTB);

Alexandra dos Santos Codeço (REPUBLICANOS);

Douglas Serafim Felizardo (AVANTE);

Caroline Midori da Costa Silva (DC);

Davi dos Santos Souza (PDT);

Rodolfo Aguiar de Faria (SOLIDARIEDADE);

Jean Carlos Corrêa Estevão (PL).

Comissão de Redação Final:

Jean Carlos Corrêa Estevão (PL);

Rodolfo Aguiar de Faria (SOLIDARIEDADE);

Vanderson de Sant Ana Rodrigues (PTB);

Thiago Vasconcelos Leite Pinheiro (AVANTE);

Caroline Midori da Costa Silva (DC);

Luís Geraldo Simas de Azevedo (REPUBLICANOS);

Davi dos Santos Souza (PDT).

Comissão de Defesa do Consumidor:

Vanderson de Sant Ana Rodrigues (PTB);

Thiago Vasconcelos Leite Pinheiro (AVANTE);

Leonardo Mendes de Abrantes (DC);

Jean Carlos Corrêa Estevão (PL);

Rodolfo Aguiar de Faria (SOLIDARIEDADE);

Davi dos Santos Souza (PDT);

Adeir Novaes (REPUBLICANOS).