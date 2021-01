Vereadores se reúnem com secretário de Educação para discutir a retomada das aulas presenciais em Cabo Frio

Os vereadores de Cabo Frio Alexandre da Colônia, Douglas Felizardo, Josias da Swell, Léo Mendes, Roberto Jesus, Thiago Vasconcellos, Vanderson Bento e Vinícius Correa se reuniram com o secretário de Educação, Flavio Guimarães.



Evanildo Eduardo, chefe de gabinete do Jean da Autoescola, também participou do debate, que aconteceu nesta segunda-feira (18), na sede da secretaria.

O encontro teve como tema o planejamento para a retomada das atividades presenciais nas escolas de Cabo Frio. O secretário informou que neste primeiro momento, a equipe faz uma revisão do plano traçado pelo governo anterior. E que todas as análises e planejamentos estão sendo feitos de maneira conjunta com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ). Toda a documentação também será enviada à Câmara.

Na sexta-feira (15), quinze representantes das instituições de ensino estiveram na Câmara Municipal de Cabo Frio, onde solicitaram um diálogo com o poder público sobre diretrizes e protocolos a serem cumpridos para a retomada das atividades. O assunto será debatido novamente, desta vez em sessão ordinária na próxima terça-feira (19).