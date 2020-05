Vigilância Ambiental de São Pedro da Aldeia alerta para o combate à dengue e outras arboviroses

Mesmo com as atenções voltadas para a pandemia do novo coronavírus, a prevenção e o combate à dengue e outras arboviroses urbanas causadas pelo Aedes Aegypti não devem ser negligenciados.

De acordo com o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, o Brasil registrou, até o momento, 714.164 casos prováveis de dengue. Somente no estado do Rio, foram 3.536 casos.

Em São Pedro da Aldeia, os profissionais da linha de frente da equipe de Vigilância Ambiental já adotaram estratégias diferenciadas para seguir com as ações de enfrentamento, entre elas as visitas domiciliares dos Agentes de Combate a Endemias (ACEs).

Em tempos de isolamento social, mais do que nunca o apoio e a conscientização dos moradores são fundamentais para a eliminação dos focos do mosquito.