Vigilância em Saúde Ambiental de Cabo Frio participa de palestra para intensificar medidas de segurança contra o coronavírus

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Coordenaria-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental, participou de uma palestra na terça-feira (18), na Anvisa Macaé, sobre o plano de contingência para intensificar medidas de segurança contra o coronavírus. O encontro foi voltado para municípios da região que têm portos e aeroportos.

Cabo Frio conta com um aeroporto com voos internacionais e embarques constantes de profissionais que atuam em plataforma, por isso a preocupação em criar algumas precauções.

“Essa palestra nos ajudou a conhecer um pouco mais sobre o vírus Covid-19. Durante encontro foi falado que apesar de não existir barreira 100% segura, é preciso manter a higienização dos locais e checagem dos passageiros com perguntas como de onde ele vem e se demostrou algum sintoma, por exemplo”, explicou coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental, Andreia Nogueira.

O crescimento rápido de mortes e casos confirmados do coronavírus na China assustam. Até a quinta-feira (20) mais de 2 mil pessoas morreram na China e cerca 75 mil foram infectados.

Participaram da palestra a coordenadora Regional de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Recintos Alfandegados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo (CRPAF-RJ), Larissa Rego Peres; a chefe do posto da Anvisa de Macaé; Grace Benedita de Carvalho Martins, e o coordenador substituto, Afonso Infurna Junior. Representando Cabo Frio a coordenadora do Laboratório de Saúde Pública de Cabo Frio, Sandra Rabello e a técnica do Vigiagua, Solange Moraes.