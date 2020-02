Vigilância em Saúde de Cabo Frio afirma que está intensificando controle de qualidade da água

Equipes da Coordenadoria de Vigilância em Saúde coletaram esta semana amostras de água em cinco pontos de Cabo Frio a fim de intensificar a rotina de controle de qualidade do recurso fornecido pela concessionária da região. O material, que é enviado para o Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen/RJ), tem previsão de 20 dias para divulgação do resultado.

O produto foi recolhido no Aeroporto Internacional de Cabo Frio; no Terminal Rodoviário Alexis Novellino; no Hospital da Mulher; no Shopping UnaPark, em Tamoios; no hospital e nas escolas municipais do segundo distrito. A iniciativa é uma parceria entre as Secretarias de Saúde e de Turismo.

“O Estado fornece os recipientes para o armazenamento da água e o município apresenta os materiais seguindo um cronograma. As coletas são feitas e entregues no mesmo dia. No Lacen são realizadas as análises seguindo os chamados parâmetros básicos”, explicou a bióloga Andréia Nogueira, coordenadora da Vigilância em Saúde Ambiental, acrescentando que a coleta também será feita em outros pontos de grande circulação de pessoas.

Segundo ela, são avaliados os aspectos físico e químico, além dos parâmetros microbiológicos, que sinalizam quando a água está contaminada. Também são analisados a quantidade de cloro e o fluoreto nos locais de atuação da concessionária da região.

Vigiagua é responsável pelo controle de qualidade

[Fonte: Ministério da Saúde]

O Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua) é um conjunto de ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública garantir a população tanto o acesso à água em quantidade suficiente quanto a qualidade compatível com o padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente (PRC n° 5/2017, Anexo XX). É parte integrante das ações de prevenção dos agravos transmitidos pela água e de promoção da saúde, previstas no Sistema Único de Saúde (SUS).

As ações do Vigiagua são desenvolvidas pelas Secretarias de Saúde Municipais, Estaduais, do Distrito Federal e pelo Ministério da Saúde, por meio da Coordenação-Geral de Vigilância em Saúde Ambiental. Cada município conta com um profissional responsável por desenvolver as ações e observar a qualidade da água. Em Cabo Frio, o Vigiagua é responsabilidade da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental e abrange 64 bairros.