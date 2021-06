Vigilância Sanitária coleta amostras de alimentos comercializados em Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Vigilância Sanitária Municipal, realizou nesta terça-feira, 15, uma ação de coleta e monitoramento de alimentos comercializados em estabelecimentos do município. A fiscalização ocorreu em atendimento ao Programa Estadual de Monitoramento da Qualidade de Alimentos (PEMQSA) e ao Centro Integrado de Monitoramento da Qualidade dos Alimentos (C-QUALI).

Durante dia, foram coletadas amostras de leite UHT e feijão comercializados no município e enviados para análises laboratoriais que podem ou não indicar irregularidades. Nas próximas etapas, serão coletadas amostras de molho de tomate, azeite, sal, farinha de aveia, leite condensado, ovo in natura e água mineral.

“Os alimentos coletados no comércio varejista são escolhidos com base no elevado consumo pela população e disponibilidade no comércio local. As amostras serão encaminhadas ao Laboratório Central Noel Nutels – LACEN/RJ, acondicionadas em sacos-lacres, identificadas e acompanhadas de um formulário denominado Termo de Colheita de Amostras para realização de testes”, informou o Coordenador de Vigilância Sanitária, Cristiano Bravo.

Além da coleta de alimentos, a vigilância sanitária também promoveu o ação de inspeção sanitária nas dependências dos estabelecimentos visitados.

O Programa Estadual de Monitoramento da Qualidade de Alimentos vem sendo a base para o monitoramento da qualidade dos alimentos comercializados no Estado do Rio de Janeiro. Além de ser importante instrumento para o planejamento e estruturação das ações de vigilância sanitária, o programa visa também o controle e a fiscalização de diversos produtos expostos ao consumo.

Para denúncias e mais informações, o morador pode entrar em contato com a Vigilância Sanitária, no e-mail: visasaquarema@hotmail.com