Vigilância Sanitária de Cabo Frio notifica supermercado próximo à rodoviária após denúncia

A equipe de fiscalização da Coordenadoria de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde esteve na manhã desta terça-feira, dia 04, em um supermercado próximo à Rodoviária, no bairro Parque Riviera.

Na última semana, circulou man internet um vídeo em que o rato andava pelas mercadorias no mesmo mercado, o Extra.

Os agentes encontraram 459 kg de frango, 21 kg de costela suína e 17 pizzas acondicionados de maneira incorreta. O material recolhido foi inutilizado e três freezers foram interditados por não manterem a temperatura adequada. O estabelecimento foi notificado e em breve será divulgado um relatório.

A fiscalização é feita de forma rotineira e também a partir de denúncias. São fiscalizadas a conservação e armazenamento de mercadorias, refrigeração, data de validade dos alimentos, dentre outros aspectos.

De acordo com o Código Sanitário do município, o estabelecimento que descumprir as condições de higiene pode ser punido com advertência, multa e, até mesmo, a interdição do local.

A Vigilância Sanitária dispõe de um número para dúvidas e denúncias, que é o (22) 2644-7916. A sede da Vigilância Sanitária fica na Rua Índia, 40, no Jardim Flamboyant.