Vigilância Sanitária de Cabo Frio realiza ações para controle de mosquitos transmissores de doença

A Secretaria Municipal de Saúde realiza ações constantes para o controle de mosquitos transmissores de doenças na cidade, mas o apoio da população é fundamental. Os moradores devem evitar objetos que acumulam água parada e manter quintais e áreas externas sempre limpas.

Conforme determina o Ministério da Saúde, a utilização do carro fumacê é indicada somente em locais com alto índice de infestação do Aedes aegypti e de casos notificados das doença. De acordo com informações da Vigilância Epidemiológica Municipal, não há epidemia cidade. É importante frisar que o carro fumacê elimina apenas os mosquitos que tem contato com a fumaça, dificultando a finalização de ovos e larvas, que também são prejudiciais à saúde humana e ao ecossistema.

Para solicitações e denúncias, entre em contato através do telefone (22) 26447916