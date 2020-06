Vigilância Sanitária de São Pedro da Aldeia visita comércios de São João

Fiscais da Vigilância Sanitária de São Pedro da Aldeia, em conjunto com representantes da Associação Comercial e Câmara de Dirigentes Lojistas (Aciaspa/CDL) visitaram, quarta-feira, dia 17, estabelecimentos comerciais do bairro São João. O local é um dos que reúnem maior fluxo populacional e lidera o número de casos confirmados de coronavírus no município, registrando, até o momento, 26 positivos.

A ação, que contou com o apoio de veiculação de mensagem em carro de som, tem caráter educativo e objetiva orientar a população local e reforçar a necessidade de medidas preventivas no combate à Covid-19 e cumprimento dos decretos municipais em vigor.

Segundo José Lima, presidente da Aciaspa/CDL, o poder público e o comércio aldeense abraçaram um objetivo em comum: preservar as vidas e retomar a economia de forma responsável, criando condições para o funcionamento do comércio, mas de forma segura.

“Como, infelizmente, o São João tem a maior incidência de casos, precisamos que comerciantes e consumidores sejam conscientes e responsáveis em manter o ambiente seguro, para que possamos continuar funcionando”, afirmou.

PARCERIA

Além das orientações nos estabelecimentos, a ação educativa da Vigilância Sanitária e da Aciaspa/CDL também contou com entrega de panfletos e cartazes, que reforçam a obrigatoriedade do uso das máscaras e medidas de prevenção. Durante todo o trajeto, o carro de som ainda relembrava a população como se cuidar e colaborar para diminuir a contaminação.

Comerciantes e moradores também colaboraram para reforçar as medidas preventivas.

foto: Jefferson Viana

A fiscal da Vigilância Sanitária, Carla Soares, destacou a importância de os moradores multiplicarem as boas práticas contra a contaminação pelo coronavírus, aumentando a conscientização coletiva.

“Queremos que as orientações sejam repassadas adiante, conscientizando não só os comércios, como também moradores do bairro de forma geral. Precisamos da ajuda da população para frear a contaminação. É preciso que cada um faça a sua parte”, disse.

A veiculação de mensagem no carro de som alertava os moradores sobre os cuidados essenciais de prevenção.

foto: Jefferson Viana

PREVENÇÃO

Recepcionista em uma academia, Thainá Romão vem orientando os clientes do espaço a intensificar a limpeza nos aparelhos e a usar máscaras. O objetivo é simples, manter a prática da atividade física sem abrir mão da segurança.

foto: Jefferson Viana

“Adotamos diversas medidas de cuidado e prevenção aqui no espaço. Nesse momento precisamos ter empatia, nos cuidar e preservar a nossa vida e das pessoas que amamos. Como costumo dizer aos clientes, façam da máscara sua melhor amiga, usem o álcool e mantenham a higienização”, reforçou.

De acordo com os decretos municipais em vigor, os comércios autorizados a funcionar devem manter um elevado padrão de higiene e limpeza, incluindo a obrigatoriedade do uso de máscaras para todos dentro do estabelecimento e álcool em gel 70% na entrada, além de evitar aglomeração.

foto: Jefferson Viana

A limitação de distância mínima de dois metros entre as pessoas dentro dos comércios também deve ser cumprida e cada estabelecimento pode impor regras restritivas de aproximação e proteção de clientes e funcionários, como, por exemplo, a instalação de faixas e fitas de demarcação no piso.

A ação educativa, que já foi realizada no Centro e bairro São João, deverá ser realizada também em outros bairros que apresentam grande número de casos confirmados de coronavírus. Após a ação educativa, os estabelecimentos comerciais que não cumprirem os decretos estão sujeitos a notificação, multa e até cassação de alvará.