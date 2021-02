Visita à Brasília gera recursos para Educação aldeense

Dando continuidade à agenda de visitas em busca de recursos para o município, o prefeito, Fábio do Pastel, se reuniu com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Ponte.

“Conversamos sobre as creches que não foram finalizadas e estão com as obras paradas. Conseguimos uma resposta muito boa, de destinação de verba específica para a Educação”, relatou Fábio.

Estiveram presentes o deputado federal Gutemberg Reis e seu assessor Mazinho Neto, o vereador Jean Pierre, o advogado Pedro Canellas, o chefe de gabinete Moisés Batista, o assessor Felipe Macedo e o prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins.

O prefeito participou, ainda, de uma sessão da Comissão Mista de Orçamento Público na Câmara Federal com a bancada de deputados que são do Rio de Janeiro, destinando verbas para vários setores.