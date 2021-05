Visitas nas escolas municipais de São Pedro Aldeia

A semana foi de visitação nas escolas municipais pelo prefeito Fábio do Pastel e o secretário de Educação, professor Elias Valadão. A ronda teve como objetivo avaliar a situação estrutural das unidades e criar aproximação com os servidores.

Entre as escolas visitadas, estão a Capitão Costa, no bairro Cruz; e Manoel Martins, localizada entre os bairros Balneário e Praia Linda. Em ambas as unidades, há previsão de realização de reformas. Os projetos de obras passam pelos processos burocráticos necessários.

As escolas Elízio Ignácio Rangel, na Baleia; Francisco Paes de Carvalho Filho, no Boqueirão; e a E. Mz. Vital Brasil, na Ponta do Ambrósio, também receberem o prefeito e o secretário. A expectativa é de que mais unidades sejam visitadas durante as próximas semanas.