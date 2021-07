Vistoria é realizada no Rio Una, em Tamoios, para detectar pontos de assoreamento

Equipes da Prefeitura de Cabo Frio realizaram uma vistoria na foz do Rio Una, em Tamoios, nesta quinta-feira (8), para detectar pontos de assoreamento no local que poderiam estar causando problemas aos pequenos produtores rurais do distrito.

De acordo com a secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, nas últimas semanas foram registrados relatos de problemas com alagamentos nas propriedades próximas ao Rio Una, e por isso, ela resolveu acionar a Secretaria de Meio Ambiente.

O secretário adjunto de Gestão Ambiental, Mário Flávio Moreira, afirmou que os alagamentos que os produtores rurais estão relatando são resultado da chamada ‘Maré 00’. Segundo ele, foi constatado que a foz não está assoreada, já que está escoando muita água, e nesta época do ano, principalmente nas luas nova e cheia, a maré sobe muito e vaza. Logo, a água do mar entra e represa a água da chuva.

A orientação é para os produtores rurais aguardarem, pois esse é um processo natural que está previsto para retornar à normalidade por volta de agosto e setembro.

Ainda segundo Mário Flávio, o monitoramento da foz do Rio Una é feito constantemente, de forma a evitar problemas com o assoreamento no ponto de encontro das águas.